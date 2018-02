Theehuis en drugsloods gesloten nadat er 13.000 hennepstekjes werden gevonden

In januari werden in de loods 13.000 hennepstekken gevonden

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft donderdag twee drugspanden in Breda gesloten. Het gaat om een loods aan de Terheijdenseweg en een voormalig theehuis aan de Hoge Steenweg.

In de loods aan de Terheijdenseweg werden in januari dertienduizend hennepstekjes gevonden. De plantjes waren weggestopt in een bestelauto en een keet die in een loods stond. Ook werden harddrugs aangetroffen. Twee Bredanaars van 31 en 59 jaar oud werden hiervoor aangehouden. Het pand moet een jaar dicht.

Drugshandel

Het theehuis aan de Hoge Steenweg is voor een halfjaar gesloten. De politie viel het pand vorig jaar binnen. Volgens de burgemeester diende de horecazaak ook als een handelspunt. De sluiting van de panden moet voorkomen dat er nog langer drugs worden verkocht.