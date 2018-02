Lady Maya weggevlogen vanaf Beekse Bergen, Amerikaanse zeearend is icoon van de vogelsafari

HILVARENBEEK - Safaripark Beekse Bergen mist sinds dinsdag een Amerikaanse zeearend. ‘Lady Maya’ zette het op ‘n vliegen na een conflict met een groepje meeuwen. Op Facebook roept het park omwonenden op om alert te zijn.

De confrontatie met de meeuwen vond plaats tijdens de roofvogelsafari. “De vogel vloog los rond”, vertelt Klaas-Jan Leinenga van de Beekse Bergen. “Lady was geïrriteerd en afgeleid door de meeuwen, en vloog opeens weg. Op een gegeven zagen we haar niet meer.”

Normaliter komt de vogel dan terug. “Een zeearend vliegt erg hoog, dus die vogel weet hoe het park er van bovenaf uit ziet. Maar als zo'n roofvogel te ver weg vliegt weet ‘ie de weg niet meer terug.”

Het gebeurt overigens vaker dat roofvogels worden uitgedaagd. "Door kraaien of meeuwen bijvoorbeeld. Zulke vogels weten dat ze sneller en wendbaarder zijn, en dan krijgt zo’n arend het te verduren.”

Oproep

Op Facebook doet het park een oproep om mee uit te kijken naar de vogel. Lady Maya is voor het laatst gezien in Tilburg, boven de Reeshof. Het vangen van de vogel is volgens Leinenga geen probleem. "Daar hebben we alleen een handschoen voor nodig."

“Met de wijde omgeving is ze onbekend. Ze weet nu niet wat ze moet doen, dus als ze een bekende ziet met een handschoen, komt ze daar honderd procent zeker opaf. Het park noemt Lady Maya een icoon van de vogelsafari, en is met roofvogelverzorgers in een ruime cirkel rond de Beekse Bergen naar de vogel op zoek.

Wie de arend ziet wordt verzocht haar niet te benaderen. Het park spreekt over ‘een pittige dame, die ook kan schrikken en verder weg kan vliegen’.