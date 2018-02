Ook sekswerkers kunnen van hun werk genieten: na Valentijnsdag de Dag van de Betaalde Liefde

EINDHOVEN - De laars kussen van een sexy dame of praten met een prostituee. Een bus vol sekswerkers verscheen donderdagmiddag bij station Eindhoven. Het doel is om hun werk een beter imago te geven.

Het was een vreemd gezicht. Onder de bombastische klanken van het nummer ‘Hot Stuff’, stapten acht schaars geklede mannen en vrouwen de bus uit. De Eindhovenaren konden in gesprek met sekswerkers, stoute gedichten schrijven en er werden gratis condooms uitgedeeld.

Genieten

“364 dagen per jaar krijgen we alleen maar kritiek over ons heen. Deze ene dag vieren we dat we sekswerk mogen doen en dat we ervan genieten!”, vertelt Lynton Kwame. Hij organiseert deze dag samen met PROUD, een belangenvereniging voor sekswerkers. De dag na Valentijnsdag werd uitgeroepen tot 'Dag van de Betaalde Liefde'.





Lynton werkt zelf als porno-acteur. “Seks, daar kan je van genieten. Ook in dit werk kun je genieten”, zo is zijn boodschap. “Ik geniet zelf elke dag weer opnieuw.”

Toch is het werk niet alleen positief. Aan het werk in de seksbranche kleeft een imago van drugs en illegale prostitutie. Begin deze maand werd duidelijk dat de gemeente Eindhoven zich zorgen maakt over een hoog aantal minderjarige sekswerkers. “Legaliseren en in gesprek gaan met sekswerkers, dat is ons antwoord op dat probleem”, vertelt Lynton.

Likken

Slechts een enkeling durft aan de laars te likken, van één van de dames. “Jij bent de eerste die aan me durft te zitten, heerlijk! Een man gaat helemaal los, totdat hij van haar af geduwd wordt. Of ze dat erg vindt? “Nee, maar als hij meer wil, moet hij gewoon betalen”, lacht ze.

Na een kleine twintig minuten, vertrekt de bus alweer. De dames en heren vertrekken naar Utrecht, Arnhem en Hilversum. “Het was echt geweldig! Het leek wel carnaval”, lacht Marie Louise El Kheder (71) uit Eindhoven. “Ik hoop dat ze dit volgend jaar weer doen.”