Reddingsactie voor bekneld geitje trekt veel bekijks in Waalwijk

WAALWIJK - Een jong geitje had er donderdagmiddag zijn kopje niet bij in Waalwijk. Het diertje kwam vast te zitten in een hekwerk rond een boom. De brandweer heeft het weerloze beestje uit zijn benarde positie bevrijd.

Het waren wandelaars die het geitje rond vier uur enorm hard hoorden mekkeren in een wei bij Het Lido aan de Akkerlaan. Het diertje zat met zijn kopje muurvast tussen de spijlen. De voorbijgangers belden meteen de brandweer.

Toeschouwers

De hulpverleners hebben met speciaal gereedschap het diertje losgekregen. De belangstelling voor de reddingsactie was groot. Voorbijgangers en andere dieren kwamen een kijkje nemen. Een medewerker van de gemeente Waalwijk heeft zich over het geitje ontfermd.