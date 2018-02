'Willem II houdt vizier op halve finale', Roda JC stapt naar rechter om gelijk te halen

TILBURG - Roda JC haalt alles uit de kast om alsnog op 28 februari aan de aftrap te staan van de halve finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Kerkrade maakte donderdag bekend de KNVB voor de rechter te slepen. Inzet: het overspelen van de slotfase van de kwartfinale tegen Willem II, bij een stand van 3-2 voor Roda JC.

In de bekerwedstrijd tegen Willem II keurde de videoscheidsrechter de 3-2 van Roda JC af. De Tilburgers plaatsten zich vervolgens na een strafschoppenserie voor de halve finale van het bekertoernooi. “We bekijken het kort geding met veel interesse, ook al zijn we niet direct betrokken”, zegt Wouter Janssen persvoorlichter van Willem II. “We gaan gewoon door met de voorbereidingen voor de halve finale. Er zijn al 1000 kaarten verkocht.”



Bindend

Roda JC maakte al vergeefs bezwaar bij de KNVB, die de internationale spelregelcommissie IFAB om advies vroeg. De IFAB stelde dat een besluit van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden bindend is, ook als de videoscheidsrechter foutief advies geeft. Janssen: “Het kort geding is in die zin ook interessant voor de ontwikkeling van de videoscheidsrechter.”

In ergste geval kan de rechter beslissen om de slotfase over te spelen en eventueel ook de strafschoppenreeks opnieuw af te werken. “Dat zou op sportief gebied een enorme domper zijn voor de spelers en de supporters”, zegt Janssen.

Saillant detail: drie dagen na het kort geding (donderdag 22 februari) spelen Willem II en Roda JC tegen elkaar voor de competitie. Voorafgaand aan die wedstrijd zou de slotfase van de kwartfinale eventueel overgespeeld kunnen worden. “Ik hoop dat het zover niet komt”, zegt Janssen.