Een kofferbak vol babyvoeding, dat kan niet in de haak zijn

De partij babyvoeding die werd gevonden in Geldrop (foto: politie)

GELDROP - Surveillerende politiemensen hebben in het centrum van Geldrop een man betrapt die pakken babyvoeding in de kofferbak van zijn auto aan het laden was. De agenten gaan ervan uit dat de spullen eerder gestolen waren.

De verdachte werd al gezocht voor een winkeldiefstal die hij vorig jaar pleegde in een ander deel van Nederland. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. De waarde van de partij is niet bekend.

Kleine vangst

Het gaat om een relatief kleine vangst vergeleken met vorige week in Sprang-Capelle. Daar werd toen een partij van 5000 pakken gevonden met een geschatte waarde van 70.000 euro. Op de zwarte markt, bijvoorbeeld bij export naar China, is de waarde nog hoger.