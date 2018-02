Diefstal busje brengt theater voor verstandelijk beperkten in gevaar: 'Breng terug!'

UDEN - "We zitten met de handen in het haar", zegt Manon van Hees, zakelijk leider van het Udense 'belevingstheater' De Lachende Zon. Aan het Keizershof in Uden werd deze week haar Mercedes Sprinter-busje gestolen en daarin lagen enkele cruciale theaterattributen. De voorstellingen die het theater houdt voor mensen met een ernstige, vaak meervoudige verstandelijke beperking zijn nu in gevaar.

Het ‘theater van de zintuigen’ reist het hele land rond. In voorstellingen wordt niet gepraat, gezien het theater gericht is op mensen die kampen met een ernstige, vaak meervoudige beperking en dus moeite hebben met communicatie.

Mede daarom is Van Hees vreselijk boos. “Breng die bus terug en doe niet zo kinderachtig”, is haar boodschap aan de daders. "Het is vervelend dat mensen aan je spullen komen, maar zeker als je in je brood aangetast wordt en een beroep uitoefent dat je met hart en ziel doet. Als de wereld zo in elkaar zit, word je wel triest.”

Onvervangbare handpoppen gestolen

Het theater heeft de bus nodig om naar woonvoorzieningen of instellingen te gaan, vertelt Van Hees. "In het busje zaten spullen die vervangbaar waren, zoals geluidsapparatuur en een grote professionele bellenblaasmachine, maar ook op maat gemaakte handpoppen en die zijn bijna onvervangbaar.”

Wanneer er is toegeslagen is niet helemaal duidelijk. “Ik liet vanmiddag de hond uit en vroeg aan mijn man waar het busje was”, vertelt van Hees. “Toen zijn we naar buiten gegaan en bleek dat het weg was. Mijn man heeft de bus dinsdagavond voor het laatst gebruikt en is vervolgens met griep het bed in gedoken. In de tussentijd is het busje gestolen, nog geen tien meter bij ons huis vandaan.

'Hart en ziel’

Hoe nu verder, dat is de vraag. Zelf heeft Van Hees daar nog geen antwoord op. “Ja, da's een goeie. De verzekering keert de dagwaarde van de bus uit, daar krijgen we nog een paar duizend euro voor. Maar de spullen die erin zaten waren niet verzekerd."

"We hebben ook nog een nieuwe bus nodig, wat het allemaal extra lastig maakt. We werken hier heel hard voor, het theater ons inkomen. Zonder spullen houdt niet alleen ons bestaan op, maar ontnemen we mensen met een vaak meervoudige beperking hun theater.”