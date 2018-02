Schaliegasboringen in Boxtel en Haaren definitief van de baan

Demonstratie tegen schaliegasboringen in Boxtel.

BOXTEL - Er wordt definitief niet naar schaliegas geboord. Niet in Boxtel en Haaren, maar ook niet in de rest van Nederland. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken gezegd in de Tweede Kamer. "Schaliegas is geen optie meer."

Minister Wiebes zorgt ervoor dat er geen vergunningen meer afgegeven worden om op zoek te gaan naar schaliegas. Dat betekent dus dat er niet meer mag worden geboord. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie reageren opgelucht. GroenLinks is blij dat alle verzet lijkt te hebben geholpen.

'Verstandige uitspraak'

De Boxtelse wethouder Peter van de Wiel is blij met de toezegging van Wiebes. Hij noemt het 'een verstandige uitspraak'. "Dit was een uitzichtloze weg. Er was geen enkel draagvlak voor schaliegasboringen, dus dit zat er wel aan te komen."

De tekst gaat verder onder de tweet.









De boringen waren al uitgesteld tot op zijn vroegst 2023. Van de Wiel ging er allang van uit dat het niet meer zou doorgaan. "Door de ontwikkelingen in Groningen was dit eigenlijk appeltje eitje." Hij vindt het beter om energie te steken in groene energie en de overgang daarnaartoe.

Gevaren voor bodem en grondwater

De winning van schaliegas, diep in de bodem in kleisteenlagen, is omstreden door de mogelijke gevaren voor de bodem en het grondwater.

In 2013 bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat 89 procent van de inwoners van Boxtel tegen de boringen was. 1800 inwoners kondigden zelfs aan dat ze zouden verhuizen als de boringen door zouden gaan. In september van dat jaar besloot Provinciale Staten om Brabant uit te roepen tot schaliegasvrije provincie.