Brand in café Bruxelles op Havermarkt in Breda is onder controle

BREDA - Aan de achterkant van café Bruxelles op de Havermarkt in Breda heeft donderdagavond brand gewoed. De Havermarkt werd afgezet om de brand te blussen.

Rond halftien werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog wel enkele uren bezig met nablussen. De brand werd al vrij snel opgeschaald van een middelbrand naar een grote brand. Daarmee worden meer brandweerlieden opgeroepen om in actie komen.

Brand meester

Uit voorzorg werden naastgelegen panden ontruimd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd om bij overlast ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatiesystemen uit te schakelen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een frituurpan in de keuken. De mensen die in het café aanwezig waren, konden het pand ongedeerd verlaten.