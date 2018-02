Brand in leegstaand pand naast Edah Museum in Helmond onder controle, nog wel rookoverlast

HELMOND - In een leegstaand pand naast het Edah Museum aan de Oostende in Helmond heeft donderdagavond een brand gewoed. De brand brak uit in een oude serverruimte in het gebouw. Tegen tienen meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

Bij de brand kwam veel rook vrij. In de loods lagen stoffen en kleding kleding opgeslagen. Volgens de brandweer ging het om een complex pand en was er slecht zicht.

Omwonenden zouden nog enige tijd overlast hebben van rook. Het museum is bij de brand gespaard gebleven, twitterde de brandweer.

Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De brandweer onderzocht de rook, maar daarin werden geen schadelijke stoffen waargenomen.