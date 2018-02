Michael van Gerwen houdt woord en wint in spektakelstuk van Gary Anderson

VLIJMEN - Michael van Gerwen maakte vorige week een lelijke misstap in de Premier League. De darter uit Vlijmen verloor van Peter Wright. Tegen Gary Anderson, een andere topper uit Schotland, revancheerde hij zich donderdagavond voor die nederlaag. Dat deed hij in een spectaculair duel, met hoge gemiddeldes.

Michael van Gerwen – Gary Anderson 7-3



We hielden je donderdagavond live op de hoogte van het duel. Lees het verslag hieronder terug.Van Gerwen begon uitstekend en wist Anderson direct pijn te doen. De Schot begon de leg, maar moest hem inleveren nadat 'MvG' bij de eerste poging dubbel achttien uitgooide. De nummer 1 van de wereld hield vervolgens zijn eigen leg. In één pijl gooide hij dubbel twintig uit.Het had daarna 3-0 voor Van Gerwen kunnen worden, maar voor het eerst benutte de Vlijmenaar zijn kansen niet. Twee pijlen op een dubbel gingen mis, Anderson profiteerde er van en kwam terug in de wedstrijd. De Schot kwam op stoom en won ook leg vier, in elf pijlen gooide hij deze uit: 2-2. De vijfde leg gooide Anderson in twaalf pijlen uit. Hij liet een knappe 170-finish noteren. Van Gerwen liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en gooide de zesde leg zelf in twaalf pijlen uit: 3-3.De wedstrijd verliep, zoals vooraf al werd verwacht, in een razend tempo.In leg zeven mocht Anderson weer aanleggen voor een 170-finish, maar nu lukte het hem niet om deze uit te gooien. Mighty Mike profiteerde en nam weer een voorsprong. Met enige moeite (na twee missers op dubbel 16) hield Van Gerwen ook leg acht en kwam zo op een 5-3 voorsprong.Het verschil tussen de heren was minimaal, maar nadat Van Gerwen ook leg negen won (en met 6-3 voor kwam) leek het duel beslist in het voordeel van de Brabander. Dat bleek ook zo te zijn, want in leg elf maakte hij het karwei af.Anderson gooide, opvallend genoeg, een iets hoger gemiddelde dan Van Gerwen. De Schot noteerde 110,79 over de hele partij, Mighty Mike kwam tot 110,62. Het verschil werd gemaakt bij het gooien van de dubbels. Van Gerwen gooide er zeven uit twaalf raak, Anderson slechts drie uit twaalf.