Gewapende overval op zonnestudio in Breda, dader doet greep in de kas

BREDA - Een zonnestudio aan de Wilhelminastraat in Breda is donderdagavond overvallen. Volgens een omstander waren er nog drie klanten in de studio.

Niemand raakte gewond. De dader heeft geld buitgemaakt en is daarna in de richting van de Baronielaan gevlucht.

Volgens de politie is de dader een man met een lengte van ongeveer 1.80 meter. Hij is ongeveer 30 jaar oud en droeg bij de overval een pet, sjaal en een trainingspak.