Deze jonge kunstrijders hebben maar één droom: meedoen aan de Olympische Spelen

DEN BOSCH - Geconcentreerd oefenen ze hun sprongen en pirouettes. De jonge kunstschaatsters van de Bossche Kunstrij Vereniging. De jongste op het ijs is negen en de oudste is vijftien jaar. Wat ze delen is één droom: ooit meedoen aan de Olympische Spelen.

De winterspelen in Pyeongchang zijn in volle gang. De langebaanschaatsers harken de medailles binnen maar bij het kunstrijden speelt ons land geen rol van betekenis. Toch heeft de jonge generatie hoop dat dit gaat veranderen. "Wij willen ook bij de top horen!", klinkt er uit een groepje van zes dat in het Sportiom in Den Bosch, hard aan het trainen is.

Volgende week is het Nederlands kampioenschap en volgens trainer Nelem Boom is er genoeg talent in Den Bosch. "We hebben een paar hele goede meiden waar we mee werken. We hopen dat er over een paar jaar iemand naar de spelen kan".



Droom

Alle meiden op het ijs dromen van de Olympische Spelen. "We zien het op televisie en dan denk ik: daar wil ik ook wel staan". En het kan ze niet snel genoeg gaan: "2022!" roepen ze in koor. Trainster Nelem vindt dat aan de vroege kant. "We hopen door hard te werken dat er iemand over een paar jaar naar de spelen kan gaan!"