Michael van Gerwen: 'Dit was ook voor ons een geweldige wedstrijd'

VLIJMEN - "Het was een geweldige wedstrijd voor ons om te spelen, maar ook voor het publiek om naar te kijken." Michael van Gerwen was in opperbeste stemming, donderdagavond, na zijn klinkende overwinning in de Premier League Darts op Gary Anderson.

"De laatste twee weken heb ik niet mijn hoogste niveau kunnen halen, maar Gary zorgde er vanavond voor dat ik wat extra’s kon brengen." Beide heren gooiden, gekeken over de hele partij, een gemiddelde van boven de 110. Dat is extreem hoog.



"We waren allebei fenomenaal", sprak Van Gerwen na afloop. "We kunnen ook allebei tevreden zijn over ons optreden. Maar het belangrijkste voor mij is de overwinning. Ik wil de Premier League dit jaar opnieuw winnen en daarvoor telt gewoon iedere zege."



Door de overwinning (7-3) op Anderson kijkt Mighty Mike positief naar de komende weken. "Als je zo kunt spelen tegen een topper als Gary, geeft dat heel veel vertrouwen voor de rest van de Premier League."Van Gerwen treft volgende week, tijdens de vierde speeldag, de Brit Daryl Gurney.