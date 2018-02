Auto rijdt van talud, slaat over kop en belandt in sloot

SON - Een auto is vrijdagochtend van het talud bij de afrit Ekkersrijt gereden, over de kop geslagen en in een sloot beland. De auto kwam uit de richting Best en was op weg naar de John F Kennedylaan toen het mis ging.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat de auto door gladheid is geslipt.

'Ravijn van Ekkerswijer'

Volgens een ooggetuige zijn twee mensen met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer moest de slachtoffers uit hun auto bevrijden.

LPF Eindhoven dringt er bij Rijkswaterstaat op aan de verlichting bij de afrit te verbeteren en een geleiderail te plaatsen. "De verlichting is vaak kapot", vertelt Tjerk Langman. "Daarnaast is het talud hier metersdiep. Het wordt in de volksmond al het ravijn van Ekkersrijt genoemd. De hulpverlening komt er na ongelukken ook maar moeilijk bij."