En weg... portret van Suárez binnen een dag alweer van gevel Philips Stadion gehaald

EINDHOVEN - Heel even sierde hij de voorgevel van het Philips Stadion, de in Eindhoven weinig geliefde voetballer Luis Suárez. Tot woede van sommige supporters. Maar voordat de lijm kon drogen, is de poster alweer verwijderd.

“We hebben een verkeerde keuze gemaakt. Niet meer en niet minder”, zegt Arne van Breugel van PSV in een reactie. “We hebben overleg gehad met het merk en onze partner. Er komt een andere afbeelding."

Een gedeelte van de PSV-fans was boos dat de Uruguayaanse spits, die berucht werd in Eindhoven nadat hij als Ajacied PSV-er Otman Bakkal beet, prominent op hun stadion te zien was. De PSV-fanclub riep vrijdagochtend al op om de afbeelding zo snel mogelijk te verwijderen. Dat is nu dus gebeurd.