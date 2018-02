Bellen achter stuur leidt naar 3 kilo hennep in de kofferbak, auto en drugs in beslag genomen

TILBURG - Al rijdend in de auto even een telefoontje plegen is een 30-jarige Tilburger donderdagavond duur komen te staan.

Agenten dwongen de man op de Stellenboschlaan in zijn woonplaats te stoppen om hem te bekeuren. In de kofferbak van de auto vonden agenten vervolgens drie kilo hennep.

De auto en de drugs zijn in beslag genomen.