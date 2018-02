Fakkeldrager Cor (75) beleefde prachtweken in Zuid-Korea: 'De fakkel mag ik houden'

PYEONGCHANG - Met pijn in het hart verlaat Cor Degreef (75) uit Sint-Michielsgestel deze vrijdag Pyeongchang. Hij had in Zuid-Korea de afgelopen weken de tijd van zijn leven. Hij was naar Azië afgereisd omdat hij de olympische fakkel vijfhonderd meter mocht dragen en vervolgens pikte hij verschillende onderdelen van de Winterspelen mee. "Het is met geen pen te beschrijven."

Degreef vertrok 10 januari naar Zuid-Korea, waar de fakkeltocht vier dagen later van start ging. "Het vuur moest ik doorgeven, maar de fakkel mag ik houden", laat hij weten. "Een schitterend aandenken, bijzonder fraai. Die krijgt een hele mooie plek thuis."

'Zoiets kennen wij niet in Nederland'

Na de fakkeltocht reisde Degreef door naar Pyeongchang, waar hij 9 februari de openingsceremonie bijwoonde. "Het was ijs- en ijskoud, maar een fascinerende ervaring. Als je ziet wat ze er daar van maakten... Je ziet de groepen landen binnenkomen en zich presenteren, dat is fan-tas-tisch. De avond eindigde met de tocht van de laatste fakkelloper die het vuur - dat ik dus ook een deel bij me had gehad, in Seoul - in het olympisch stadion liet branden."

Daarna bezocht Degreef ook verschillende wedstrijden. Zo was hij onder meer present bij het schaatsen en skiën. En vlak voor vertrek pakte hij ook nog een ijshockeywedstrijd mee. "We hebben een schitterende wedstrijd gezien, het publiek was laaiend enthousiast. Het is met geen pen te beschrijven. Zoiets kennen wij niet in Nederland."

Kanaal

Dat Degreef met de fakkel door Zuid-Korea mocht lopen, had hij te danken aan zijn zoon. Die werkt bij Coca-Cola en liep eerder ook met de fakkel, voor de Olympische Spelen in Londen. "Hij had voor aanvang van die Spelen het Kanaal overgezwommen. Dat vonden ze zo fascinerend, dat hij als beloning met de fakkel mocht gaan lopen. Daarna heeft mijn zoon gewerkt voor de organisatie van de Spelen in het Russische Sotsji en nu hier in Zuid-Korea. Toen de fakkeltocht hier op poten werd gezet, gaf hij aan dat hij het leuk zou vinden als ik met de vlam mocht lopen."