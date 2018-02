Man weggelopen uit zorginstelling Breda, politie waarschuwt: niet zelf benaderen

BREDA - De politie in Breda is sinds donderdagavond op zoek naar een 38-jarige man. De man is rond halfzeven weggelopen bij een zorginstelling GGZ Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda.

Volgens een politiewoordvoerder is het raadzaam om de man niet zelf te benaderen omdat hij agressief kan reageren, maar direct het alarmnummer 112 te bellen.

De man is ongeveer 1.75 lang en heeft een slank postuur. De man heeft een getinte huidskleur en heeft zwart kroeshaar. Hij draagt een donker trainingspak met aan voorzijde blauwe en rode letters.