Alex Schalk heeft maar één droom: terugkeren bij NAC Breda

BREDA - Alex Schalk had met alle liefde heel zijn voetballeven bij NAC Breda willen blijven, maar het liep anders. Mede door de komst van trainer Nebojsa Gudelj vertrok Schalk via de achterdeur bij zijn jeugdliefde. Nu speelt de Bredanaar ruim twee jaar voor de Schotse club Ross County, waar hij dit seizoen strijdt tegen degradatie.

In de jeugd werkte Alex Schalk en Gudelj nog goed samen. Bij het eerste van NAC had Gudelj de jonge spits niet meer nodig. “Wat ik ook deed bij Gudelj, het maakte niet uit”, zegt Schalk. “Ik kreeg de kans gewoon niet. Er werd niet meer gesproken met me.”

Sterk begin

Schalk begon nog ijzersterk in zijn eerste volledige seizoen bij NAC onder leiding van John Karelse, maar na een tijdje begon het minder te lopen bij de spits. “Er werd in die tijd kanker bij mijn vader geconstateerd. We hebben een hele goede band en het is heel zwaar als je dat hoort. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar onbewust speelde het toch wel mee in je hoofd tijdens het voetballen.”

Uiteindelijk vertrok Schalk, mede door het gebrek aan vertrouwen en het geringe aantal speelminuten, in de winter van 2014 bij zijn jeugdliefde om een halfjaar op huurbasis te spelen voor Jong PSV. In de zomer kwam hij terug, maar werd hij door Gudelj als persona non grata verklaard. Schalk vertrok daarom naar Go Ahead Eagles.

Schotland

Na een jaar Go Ahead vertrok Schalk naar het Schotse Ross County, zijn eerste buitenlandse avontuur. Schalk moest de eerste paar maanden erg wennen aan de manier van spelen. “De intensiteit ligt hier veel hoger dan in Nederland. Het voetbal is totaal anders, volle bak erop en de beuk erin. Schalk maakte pas echt naam bij Ross County, toen hij de club aan haar eerste prijs in de geschiedenis hielp. Hij scoorde, bij een 1-1 stand, in de 89e minuut de winnende goal in de League Cup. “Ja, dat was fantastisch om mee te maken. Een doelpunt in de laatste minuut maken is altijd mooi, maar nu ging het ook om een prijs. Dat heeft me een ontzettende boost gegeven die mijn carrière nodig had.”

Ambitie

Aan het einde van het seizoen loopt het contract van Schalk af. De inmiddels 25-jarige spits is toe aan een nieuwe uitdaging maar sluit niet uit dat hij in Schotland actief blijft. “Ik sta voor alles open, ook verre landen sluit ik niet uit.” Schalk doelt ook op landen als Indonesië, China en Australië. “Probeer maar eens ‘nee’ te zeggen tegen zo’n uitdaging. Daar valt zoveel te verdienen, maar op mijn leeftijd hoef ik het nog niet voor het geld te doen. Nederland is daarom ook gewoon een optie.”

Hij zou zomaar geen ‘nee’ kunnen zeggen, als zijn jeugdliefde voorbij komt. “Ik hoop echt dat ik weer voor NAC kan gaan spelen in de toekomst. Ik heb ook altijd gezegd dat ik daar nog terug wil komen. Het mooiste zou zijn om daar mijn carrière af te sluiten.”