Jan verhuurt auto's voor films en reclamespotjes: 'Het leukst is om zelf een unieke wagen te maken'

Jan Wijnakker in een Cadilac, een van de vele auto's in zijn collectie (Foto: Ilse Schoenmakers)

ZEELAND - Zo’n beetje alle politieauto’s die je ziet in Nederlandse films komen bij hem vandaan: Jan Wijnakker uit Zeeland. Hij heeft een enorme collectie van ongeveer honderdvijftig auto’s die hij verhuurt voor films. Van de stuntauto van low-budget stuntman Ron Goossens tot de mooiste Rolls-Royces, Jan heeft het allemaal.

“Mijn vader is begonnen met verzamelen”, vertelt Jan. “Hij kocht zijn eerste auto toen hij 16 was en breidde de collectie daarna steeds verder uit.”

Benzinepomp

Vader en zoon Wijnakker zijn echte verzamelaars. Daarom werd hun collectie ook zo groot. “Eerst auto’s, daarna eens wat benzinepompen en zo hier en daar een motor of iets dat we leuk vinden.”

Op een gegeven moment ontdekte zoon Jan dat er interesse was om de spullen te huren. “Het begon met een benzinepomp, ze vroegen of ze die voor een film mochten huren. Daarna ging ik langzamerhand ook auto’s verhuren. Inmiddels verhuren we iedere week wel zo’n vier auto’s voor films of reclamespotjes.”

Zelf maken

Het allerleukste vindt Jan het om unieke auto’s te maken. “We hebben een auto radiografisch bestuurbaar gemaakt, zonder dat je daar iets van ziet. Voor de film De Surprise hebben we een auto gemaakt waarbij de stuntman op het dak zat en de auto kon besturen.”

“Iets maken wat er nog niet is, dat blijft toch het allerleukste. En als we zo’n wagen dan eenmaal hebben hier, dan gaat hij niet zomaar meer weg.”



Favoriet

De ene auto bij de familie Wijnakker is nog mooier is dan de ander, en iedere auto-liefhebber zou waarschijnlijk met elke willekeurige auto uit de collectie naar huis rijden. Toch kan Jan geen favoriet aanwijzen: “Iedere auto heeft weer zijn eigen verhaal, als we hem niet mooi hadden gevonden hadden we hem sowieso al niet gekocht.”