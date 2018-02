Nieuw seizoen van 'De Druiventros'? 'Er is nog genoeg herrie voor een tweede serie!'

BERKEL-ENSCHOT - De familie Mutsaers uit Berkel-Enschot en televisiezender RTL zijn in gesprek over een tweede seizoen van Herrie in de Druiventros. Dat bevestigt schoonzoon en directielid Rob Zoontjens aan Omroep Brabant. Afgelopen carnaval zijn er al opnames gemaakt in het hotel. "We zijn nu aan het kijken waar we elkaar kunnen vinden in een vervolg."

"Het is natuurlijk een succes geweest op televisie wat betreft de kijkcijfers. En de Brabander heeft ons graag gezien", zegt Rob. Hoewel de komst van de nieuwe serie in kannen en kruiken lijkt te zijn, wil de familie daar niet te veel over kwijt. "Wij zijn enthousiast, maar we moeten wel kijken waar we uitkomen. Het moet leuke televisie zijn en de familie moet er met De Druiventros ook op vooruitgaan."

Het succes van Herrie in de Druiventros ging gepaard met veel reacties van kijkers. Rob: "Ik heb mijzelf afzijdig gehouden van de reacties op internet. Mensen die ons kennen, weten hoe we in elkaar steken. En met meer dan een miljoen kijkers heb je ook veel meningen in den lande. Het programma heeft ons team en hotel veel positiviteit gebracht."

Wakker geschud

Of het tweede seizoen van het programma er nu komt of niet. Aan herrie is er in De Druiventros geen gebrek. "We zijn nog altijd zoekende en ze hebben ons al wel een beetje wakker geschud om dingen te veranderen."

Tijdens carnaval is er al gefilmd in het hotel, maar dat zegt volgens Rob nog niets. "Carnaval is een hele belangrijke periode voor De Druiventros. En die moet dan ook weggezet worden in de serie." De familie heeft nog intensieve gesprekken lopen met de tv makers. "Maar als het tweede seizoen er komt, dan horen de Brabanders dat natuurlijk het eerst."