Vrouw van 76 verongelukt in Veghel, bestuurder die veel te hard reed moet 500 euro boete betalen

DEN BOSCH - Een 41-jarige man moet een boete van 500 euro betalen, omdat hij betrokken was bij een dodelijk ongeluk in zijn woonplaats Veghel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Bij het ongeluk in maart 2015 kwam een 76-jarige vrouw om het leven.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rembrandtlaan en het Stadhuisplein in Veghel. Het slachtoffer zat samen met een 78-jarige man in een auto. Zij kwamen in botsing kwamen met een bestelbus, bestuurd door de man uit Veghel. Hij bleef ongedeerd.

Volgens de rechter is niet vast te stellen wie er door rood heeft gereden. Wel is duidelijk dat de man veel harder reed dan de toegestane 30 kilometer per uur. Volgens een verkeersongevallenanalyse reed hij tussen de 54 en de 70 kilometer per uur. De 76-jarige vrouw bezweek anderhalve week na het ongeluk aan haar verwondingen.

Justitie eiste twee weken geleden een boete van 1500 euro plus een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.