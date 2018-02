Marco van Ginkel ontbreekt bij PSV, 'geen streep door zijn naam voor Feyenoord'

EINDHOVEN - PSV speelt zaterdagavond een competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren verloren eerder dit seizoen van de Friese ploeg. Hoewel aanvoerder Marco van Ginkel ontbreekt, hoopt trainer Phillip Cocu nu op een beter resultaat.

Van Ginkel ontbreekt al een paar wedstrijden door een knieblessure, zaterdag is hij ook nog niet aanwezig. "Het komt nog te vroeg", zegt Cocu een dag voor de wedstrijd. "Hij heeft buiten nog geen training gehad met de groep. Het gaat wel beter, hij kan ook al meer arbeid leveren. Maar Heerenveen komt te vroeg."

Een week later speelt PSV tegen Feyenoord. Cocu heeft de hoop dat Van Ginkel dan wel kan spelen. "Daar staat nog geen streep doorheen."

Lastige tegenstander

De laatste jaren blijkt sc Heerenveen een lastige tegenstander voor PSV. Van de laatste tien ontmoetingen stapte de Eindhovense ploeg slechts tweemaal als winnaar van het veld. "Het klopt, de afgelopen jaren waren het geen makkelijke wedstrijden. Ze hebben een voetballende ploeg met creatieve spelers."

"We moeten extra scherp zijn", vervolgt Cocu. "Maar we spelen ook thuis. Het publiek staat achter ons, dat is een extra steun in de rug. We moeten onze ogen niet sluiten voor de statistieken, over een langere periode geeft dat vaak iets aan. Maar we moeten ook niet doorslaan in het terugkijken op statistieken."

Gat met Ajax

PSV komt eerder in actie dan concurrent Ajax. Voor even kan het gat weer op tien punten worden gezet. "Dat gaan we zeker proberen. Het is vooral belangrijk dat we zelf winnen. Als Ajax dan een keer verliest, loop je verder uit."