Lady Maya nog niet terug op het nest ondanks vele tips: 'Gelukkig kan een zeearend hier overleven'

HILVARENBEEK - Twee dagen geleden spreidde ze haar imposante vleugels en vloog ze richting horizon, de Amerikaanse zeearend Lady Maya die in de Beekse Bergen woont. Klaas-Jan Leinenga van het safaripark in Hilvarenbeek laat weten dat er veel meldingen binnenkomen van mensen die denken de vogel te hebben gespot.

“Onze verzorgers zijn van zonsopkomst tot zonsondergang aan het zoeken. Komt er een betrouwbare tip, dan gaan ze rijden. We weten zeker dat Lady Maya in de buurt zit. We hebben vrijdag gezocht in Oisterwijk, Udenhout en Goirle.”

Eerder deed het safaripark op Facebook de oproep aan omwonenden om alert te zijn. En daar wordt dus goed gehoor aan gegeven. “De laatste melding van Lady Maya was vrijdag rond de middag in de buurt van Goirle. Die melding kregen we via Facebook. Daar komen veel tips binnen.”

Batterij leeg?

En dat is maar goed ook. “Lady Maya heeft een zendertje. Maar de batterij gaat maar 3 à 4 dagen mee. We krijgen nog maar weinig signaal, dus we denken dat die niet meer zo goed werkt.”

Albert Loomans van Roofvogel Centrum Asten liet zich in het programma Brabants Bont van Omroep Brabant vrijdag ook uit over de kwestie. Zelf heeft hij ook vijf zeearenden. Volgens hem is de kans dat de gevederde dame zelf terugkeert naar het safaripark minimaal. "Nee, die vliegt niet terug. In de natuur wel, maar hier hebben ze geen oriëntatievermogen."

Genoeg te eten

Toch heeft het safaripark goede hoop dat Lady Maya weer naar 'huis' komt. “Ik heb een goed gevoel en vertrouwen dat we Lady Maya terug krijgen. Ik ben er ook niet bang voor dat ze niet overleeft in het wild. Het is een roofvogel hè. Die vindt wel een duif of een konijn. En lukt het niet die te vangen, kan ze altijd nog aas eten. Er is genoeg, bijvoorbeeld in de Loonse en Drunense Duinen.”

Als eenmaal duidelijk is waar ze zich verschanst, is vangen geen ingewikkelde klus, liet Klaas-Jan Leinenga eerder al weten. “Met de wijde omgeving is ze onbekend. Ze weet nu niet wat ze moet doen, dus als ze een bekende ziet met een handschoen, komt ze daar honderd procent zeker op af." En anders heeft Loomans uit Asten nog wel een tip: "Als je een duif hebt, komt ze op je hand gevlogen."

Niet benaderen

Volgens Loomans hoef je niet direct in paniek te schieten wanneer Lady Maya plotseling boven je hoofd cirkelt. "Ze zijn niet agressief, ze zijn allemaal tam gemaakt. Mensen hoeven geen schrik te hebben." Toch is het advies vanuit het safaripark om de 'pittige dame' niet te benaderen, omdat ze ook 'kan schrikken en verder kan vliegen'.