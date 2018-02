Geen 'schijtbakkenvoetbal' van NAC Breda tegen AZ: 'In ons eigen huis kan veel'

BREDA - NAC deed vorige week in de strijd tegen degradatie goede zaken. De Bredase ploeg pakte vier punten en staat daardoor weer op de veilige vijftiende plek. Zaterdag hoopt NAC daar op voort te borduren, maar het krijgt een lastige klus. AZ, derde in de eredvisie, komt op bezoek. "Maar in ons eigen huis kan veel", zegt NAC-trainer Stijn Vreven.

NAC heeft zich de laatste week een beetje hersteld van de slechte start na de winterstop. Na drie verliespartijen werd er achtereenvolgens thuis van Heralces gewonnen (6-1) en uit tegen Excelsior gelijkgespeeld (0-0). In de strijd tegen degradatie moet de Bredase club echter nog meer punten pakken. Bijvoorbeeld zaterdag, thuis tegen AZ. Hoewel het Rat Verlegh Stadion nagenoeg is uitverkocht, wordt dat een moeilijke klus.

Aanvallende ploegen

"AZ is gewoon een heel goede ploeg en staat niet voor niets derde", zegt NAC-trainer Stijn Vreven over de tegenstander uit Noord-Holland. "Ze hebben een gemiddelde van 66 procent aan balbezit, dat is ongelooflijk. Dan weet je al wel een beetje hoe ze spelen en wat de filosofie is."

Maar NAC zal zeker in eigen huis geen 'schijtbakkenvoetbal' spelen en zelf ook de aanval opzoeken. Ook al graaft de ploeg op die manier misschien wel het eigen graf. "Ja, in principe wel", geeft coach Vreven toe. "Maar je moet altijd kijken naar het profiel spelers dat je hebt. Wij spelen het hele seizoen al positief voetbal en ik denk dat mijn spelers heel raar opkijken als wij zeggen dat wij alleen nog maar op de counter gaan spelen. Dat ligt ons niet. We moeten een goede balans vinden, maar dus ook durven voetballen."

'In ons eigen huis kan veel'

Dat AZ op papier veel sterker is, zou dan niet uit hoeven te maken. "In ons eigen huis, met onze achterban, kan veel. Dat hebben we ook tegen Heracles gezien. Ik zou graag opnieuw weer punten pakken", aldus NAC-coach Vreven.