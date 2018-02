Elena doet aangifte tegen 'Russofobe' Pechtold: 'Wat als hij hetzelfde over Joden had gezegd?'

BREDA - “Het is heel kwalijk. Ook ik ben neergezet als ongeloofwaardig.” Elena Plotnikova uit Breda voelt zich gediscrimineerd door de uitspraak die D66-leider Alexander Pechtold deed over Russen. Plotnikova heeft net als tientallen Russen in Nederland aangifte gedaan.

D66-leider Alexander Pechtold reageerde maandag bij de NOS op de commotie die ontstond nadat minister Halbe Zijlstra had gelogen over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. Pechtold zei dat hij ‘de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet’. “Hoe kun je dat nu zeggen. Ik ben echt diep geraakt”, vertelt de Russische Plotnikova.

Ongeloofwaardig

Plotnikova heeft een eigen bedrijf in business consulting. “Je wordt door zo’n uitspraak van Pechtold als ongeloofwaardig neergezet. Daar heb ik als onderneemster wel last van.” Later deze week nuanceerde Pechtold zijn uitspraak. Hij had het volgens eigen zeggen niet over de Russische bevolking, maar alleen over de politici in Rusland die fouten niet toe willen geven. “De groep waar de D66-leider op doelde is nu wel kleiner geworden, maar de Russische bevolking voelt zich nog steeds aangesproken.”

Russofobie kan het volgens Elena genoemd worden. Ze verbaast zich dat er geen enkele politieke partij in Nederland is die zich druk maakt om de uitspraak van Pechtold. “Toen Geert Wilders het over ‘minder minder Marokkanen had’ stond iedereen op de achterste benen”, aldus de Bredase. “En wat als Pechtold had gezegd dat hij de eerste Jood nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.”

Veel meer aangiftes

Plotnikova heeft deze week aangifte gedaan op het politiebureau in Breda. “Eerst had de politie geen tijd, maar uiteindelijk hebben ze de aangifte goed opgenomen.” Naast de Bredase hebben meer Russen in Nederland aangifte gedaan. "Landelijk zijn er veertig meldingen binnengekomen", Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Het OM neemt later een beslissing over wat er met de aangiftes gaat gebeuren.