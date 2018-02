Erwin van de Looi vindt wedstrijdschema Willem II te druk: '10 duels in 6 weken is te veel'

TILBURG - Willem II speelt zaterdagavond tegen ADO Den Haag, de nummer acht van de eredivisie. Weer een belangrijke wedstrijd voor de Tilburgse club. En daar is trainer Erwin van de Looi niet blij mee.

Tien wedstrijden in zes weken, daar heeft de oefenmeester moeite mee. "Dat is te veel. Het is onmogelijk om in zo’n periode met weinig rustdagen honderd procent fit te blijven."

"Onderzoek heeft aangetoond dat twee rustdagen voor topsporters te weinig is om voldoende te herstellen", zegt hij op de website van Willem II. "Dat is ons dit seizoen al acht keer overkomen, geen enkele club heeft dat zo vaak gehad."

Dat we ver zijn gekomen in het bekertoernooi is natuurlijk mooi, maar op deze manier worden we wel benadeeld", aldus Van de Looi, die op 28 februari met zijn ploeg in de halve finale van de KNVB-beker tegenover Feyenoord staat.

'Lekker opgeladen'

Doelman Mattijs Branderhorst heeft geen last van vermoeidheid, hij denkt dat Willem II fysiek klaar is voor weer een wedstrijd. "We hebben weinig blessures. Na de wedstrijd tegen Heracles hebben we een paar dagen rust gehad. Dat is wel weer fijn, we zijn weer lekker opgeladen. Gaan gewoon volle bak naar zaterdag toe."