Zwaar ongeval op provinciale weg N322 in Almkerk, automobilist gewond en vrachtwagen in sloot

ALMKERK - Op de provinciale weg N322 tussen Waardhuizen en Almkerk is vrijdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een vrachtauto reed achterop een auto, die stilstond omdat een andere auto wilde afslaan. De automobilist begon met zijn wagen te tollen en kwam op de andere rijbaan terecht. Daar moest een andere vrachtwagen voor uitwijken, die chauffeur eindigde met zijn wagen in de sloot.

De bestuurder van de personenwagen zat bekneld in zijn auto. Hij is er door de brandweer uitgeknipt en wordt behandeld door ambulancepersoneel. Ook de traumahelikopter is opgeroepen.