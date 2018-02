LTO woest dat melkveebedrijven nog steeds geblokkeerd zijn: 'Schieten met een kanon op een mug'

EINDHOVEN - De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) is boos op de overheid nu zo'n 2000 veehouderijen nog steeds geblokkeerd zijn. Bij de betrokken koeienboeren mogen geen dieren worden aan- of afgevoerd. De blokkades zijn ingesteld vanwege fraude en gesjoemel met de registratie van melkkoeien. Maar volgens de LTO zitten veel bedrijven in werkelijkheid op slot door kleine en onbewuste onzorgvuldigheden.

Een koe die nog nooit kalveren heeft gekregen, telt minder mee voor de fosfaatuitstoot. Zo'n zogeheten vaars telt voor 0,5 Groot Eenheid Vee. Als de koe een kalfje krijgt en melk gaat geven, telt het dier voor 1 Groot Eenheid Vee. Door meerdere geboren kalven toe te schrijven aan één moederkoe, blijven andere dieren geregistreerd als vaars. Zo kan een veehouder de cijfers van zijn fosfaatproductie drukken, betaalt hij minder heffing en kan hij meer melkkoeien houden dan toegestaan.

Te veel meerlingen

Het begon onder meer bij de NVWA op te vallen dat er meer meerlingen werden geboren dan verwacht mag worden. Daarom werden inspecties uitgevoerd en kwam aan het licht dat de registratie in de helft van de gevallen niet klopt. Brabantse bedrijven vormen geen uitzondering.

Vorige week donderdag meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat ruim 2100 boerenbedrijven geblokkeerd waren of nog gingen worden. In totaal zijn er 18.010 melkveehouders in Nederland. Ongeveer één op de negen bedrijven ging dus noodgedwongen op slot. Daarvan zijn er volgens de LTO inmiddels honderd weer vrijgegeven.

'Boeren als criminelen behandeld"

Voorzitter Marc Calon is fel over de aanhoudende blokkades. "Ik ben zeer teleurgesteld in het optreden van de overheid. Ik ben de eerste om te zeggen dat fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar nu gaan we de verkeerde kant op, hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard. Ze moeten stoppen boeren als criminelen te behandelen."

Honderden boeren zouden zich inmiddels hebben beklaagd bij de de regionale afdelingen van de LTO. Een veelgehoorde klacht zou zijn dat bij het verkeerd afboeken van een doodgeboren kalf automatisch alle meerlingen op een bedrijf als verdacht worden beschouwd. "Zo'n 2000 bedrijven worden geblokkeerd en moeten hun onschuld bewijzen. En dat op basis van een controle waarvan het de vraag is of die wel altijd klopt.'

'Onschuldige mensen schuldig verklaard'

Calon vindt dat de bedrijven die geblokkeerd zijn, zo snel mogelijk moeten worden vrijgegeven. "Melkveehouders hebben ook rechten. In ons land is het toch zo dat je onschuldig bent tot je schuld bewezen is. Hier worden onschuldige mensen schuldig verklaard. Maak mensen niet verdacht om computerdata."