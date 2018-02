Samen verkiezingsposters plakken verbroedert: 'Het is vooral heel gezellig'

OSS - Hoe trap je de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad af? In Oss doen ze dat door traditioneel alle verkiezingsborden te plakken met alle politieke partijen. En het kent vele voordelen: de partijen kunnen hun vrijwilligers efficiënt inzetten, het bespaart autokilometers en het brengt de partijen dichter bij elkaar: "Samen plakken verbroedert."

Alle politieke partijen waren druk bezig om de posters goed te beplakken. Voor SP-lijsttrekker Marie-Therese Janssen was het ook het moment waarop zij voor het eerst de posters zag van de andere partijen. "Het is altijd spannend om de andere posters te zien. Je ziet dat er dit jaar gekozen is om het hoofd van de lijsttrekker pontificaal in beeld te zetten. Dat is wel goed: zo herkent de kiezer de lijsttrekker."

'Iedereen helpt elkaar'

De gemeente Oss koos ervoor om de verkiezingsposters samen te beplakken omdat het veel voordelen kent: politieke partijen kunnen hun vrijwilligers efficiënt inzetten. Ook bespaart de actie veel autokilometers.









Toch is de belangrijkste reden om de posters samen te plakken wel dat het vooral gezellig is. "Je ziet dat het samen plakken echt verbroedert", zegt raadsgriffier Róger van den Akker. "Alle partijen helpen elkaar. Hier en daar wordt er wel wat geklierd, maar je ziet dat de partijen hier goed samenwerken."