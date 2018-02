Blijvend litteken van lip tot oor: asielzoeker moet de cel in nadat hij bewoner azc aanviel met mes

OVERLOON - Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Overloon moet 15 maanden de cel in, met aftrek van voorarrest. In augustus 2017 verminkte hij een medebewoner met een mes. De officier van justitie had vier jaar cel geëist wegens poging tot doodslag.

Volgens de rechter is dat niet bewezen, wel is duidelijk dat de verdachte het slachtoffer op zijn kamer bezocht heeft en hard geraakt heeft door te zwaaien met een mes. Hij liep daarbij een diepe snee van vijftien centimeter op. Het litteken loopt van zijn lip tot aan zijn oor.

De rechter meent onder meer dat de dader er niet voor terugschrikt zwaar geweld te gebruiken. Het slachtoffer wordt door het litteken iedere dag aan het conflict herinnert. Ook zou de steekpartij tot veel maatschappelijke onrust hebben geleid.