Snelheidsduivel op motor tegen de politie: 'Als het niet glad was, hadden jullie mij nooit gevangen'

EINDHOVEN - De politie in heeft donderdagnacht in Eindhoven een motorrijder een lange tijd achtervolgd. De man reed 140 kilometer per uur op plekken waar je 50 mag rijden. De man is aangehouden en zijn motor is in beslag genomen.

De politie meldt op Facebook dat de man gevaarlijke capriolen uithaalde om uit handen te blijven van agenten. Verschillende keren reed hij tegen de richting in, over fietspaden, door rood. Door de gladheid in combinatie met de snelheden die hij reed, slipten de achterband van de motor meerdere malen weg. Toch wist hij telkens zijn motor nog rechtop te houden.

Geen kans

De motorrijder glipte tussen twee paaltjes door waardoor het leek dat hij aan de politie was ontsnapt. Maar een andere politiewagen kwam de hardrijder weer tegen. 'Toen we over de ventweg reden, zagen wij een koplamp op ons afkomen. Bingo! Nu nog zorgen dat hij geen kans had om wederom er vandoor te gaan', schrijft de politie.

Dat lukte. Rondom de motorrijder hing een zware alcohollucht. Hij gaf toe dat hij bier gedronken had en bovendien bleek dat hij geen motorrijbewijs had. De verdachte was zich van geen kwaad bewust en zei tegen de agenten: “Als het niet glad was, hadden jullie mij nooit gevangen.”