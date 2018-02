Renée Slegers stopt met na blessureleed met voetballen en wil nu trainer worden

SOMEREN-EIND - Renée Slegers stopt met voetballen. De 29-jarige middenveldster uit Someren-Eind stond al sinds november 2016 met een kruisbandblessure aan de kant. Ze speelde tijdens haar carrière 55 interlands voor Oranje en maakte vijftien goals voor de Leeuwinnen.

Slegers speelde vier seizoenen voor Willem II in de eredivisie, waarna ze in Zweden uitkwam voor Djurgardens IF en Linköpings FC. Slegers werd met die laatste club in oktober 2016 kampioen.

"Ik sluit mijn carrière af met een dubbel gevoel", zegt Slegers. "Door blessures liep het niet altijd zoals ik had gehoopt. Daarentegen ben ik me ook heel erg bewust dat ik erg ver ben gekomen en veel mooie dingen heb mogen meemaken. Veel meisjes dromen ervan om ooit het shirt van Oranje te mogen dragen en ik ben trots dat mij dat is gelukt."

Blessureleed

Bij het WK 2015 in Canada was middenvelder Slegers afwezig door een rugblessure. Een gescheurde kruisband die ze in 2016 opliep bij een oefeninterland tegen Engeland zette ook een streep door haar deelname aan het EK van afgelopen zomer in eigen land. "Het was moeilijk om dat vanaf de tribune mee te maken, maar tegelijkertijd heb ik genoten", aldus Slegers, die bezig is met een trainersopleiding. "Ik hoop in een nieuwe rol mijn steentje te kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal."