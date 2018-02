Rivan (12) wil beroemd worden als skater: 'Supercool als kinderen mijn handtekening willen'

EINDHOVEN - Area 51 in Eindhoven is dit weekend het walhalla voor skatefans. Ruim 250 skaters uit bijna 50 landen laten daar vrijdag en zaterdag hun beste trucs zien tijdens Winterclash. Een van hen is de 12-jarige Rivan Bulten uit Valkenswaard. Hij wil graag beroemd worden met zijn hobby: "Het lijkt me gewoon supercool als andere kinderen mijn handtekening willen!"

Het evenement is, naar eigen zeggen, het grootste inlineskate-evenement dat er is. De organisatie verwacht, verdeeld over twee dagen, totaal duizend bezoekers uit precies 49 landen. "Het aantal landen blijft stijgen. Dit is echt een ontmoetingsplek voor de sporters", vertelt Kim van der Steen, projectleider bij Area51 Skatepark.



Zo kwam de 23-jarige Lula Varela uit Spanje er speciaal voor naar Eindhoven. "Dit toernooi is groots in zijn soort", vertelt ze. "Het is geweldig om skaters uit alle delen van de wereld hier te kunnen ontmoeten."

Jongensdroom

Het is de meest gehoorde droom op het evenement: "Ik wil profskater worden." Rivan uit Valkenswaard vindt het dan ook geweldig om samen met de profs op de baan te staan. "Ik krijg les en hulp van ze. Dat is gewoon chill." Door vier keer per week te trainen, hoopt hij binnen een paar jaar tussen de grote namen te staan.

Vrijdag wordt tot laat in de avond gestreden om de finaleplekken. Een dag later wordt duidelijk wie zich de beste mag noemen in de categorieën: profs, amateurs, dames en junioren. Ook zijn er prijzen voor de beste nieuwkomer, meest creatieve truc en de beste stunts.