Zwanenbroeder Willem-Alexander viert 700e verjaardag Lieve Vrouwe Broederschap mee

DEN BOSCH - Hij was nog maar net terug van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en vrijdag was hij alweer in Den Bosch. Koning Willem-Alexander kwam de 700e verjaardag vieren van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De koning is lid van de broederschap, hij draagt de eretitel Koninklijke Zwanenbroeder.

Onder een stralend blauwe lucht en een uitbundig schijnend zonnetje liep koning Willem-Alexander samen met burgemeester Jack Mikkers en Commissaris van de Koning Wim van de Donk richting Sint Jan. Daar werd tijdens een viering het jubileumjaar geopend. Een oecumenische viering, want bijzonder aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is, dat de helft van de leden een protestantse achtergrond heeft en de andere helft is katholiek.





Je kunt je niet aanmelden voor de broederschap, je moet ervoor worden gevraagd. Er zijn ruim 130 leden en dat blijf je voor het leven. De broeders doen aan liefdadigheid, houden spirituele bijeenkomsten en spannen zich in voor het behoud van hun cultureel erfgoed.

Een van de broeders, Ferdinand Sassen, vertelt: "Het gezelschap is opgericht in 1318 ter ere van Maria. Het is opgericht door katholieke geestelijken. Sinds 1642 is het een oecumenisch gezelschap."

'Een feestje'

Vanaf zaterdag is in het Noordbrabants Museum voor het grote publiek een tentoonstelling te zien over het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, getiteld: Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s Hertogenbosch.

Nadat vrijdag de viering in de Sint Jan ten einde was, ging koning Willem-Alexander dan ook richting het museum om die tentoonstelling officieel te openen. Museumdirecteur Charles de Mooij: "Elke keer als de koning op bezoek komt is dat weer een feestje. Dan zorg je dat je er weer pico bello uitziet als museum."

Koning kijkt zichzelf in de ogen

De Mooij noemt het 700-jarig jubileum van het broederschap bijzonder. "Het is een jubileum dat geen enkele vereniging eigenlijk meemaakt." De tentoonstelling begint met de oprichtingsakte en loopt door tot de dag van vandaag. Onderdeel van de tentoonstelling is een lange tafel. Die tafel staat symbool voor de broederlijke maaltijd die elk jaar door de leden wordt genuttigd. Op de tafel worden onder meer kunstvoorwerpen van het broederschap getoond. Ook is een verzilverde bokaal te bewonderen die koningin Wilhelmina, zelf ook Zwanenbroeder, de Broederschap in 1904 schonk.

De koning kon tijdens zijn bezoek zichzelf in de ogen kijken. Er hangt namelijk een portret van hem als Koninklijke Zwanenbroeder.