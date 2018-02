Matthias, Jip en Bram kennen elkaar van de brugklas, nu staan ze als Jeroens Clan in cabaretfinale

Cabaretgroep Jeroens Clan uit Best staat zaterdagavond in de finale van het Leids Cabaret Festival.

BEST - Grote namen als Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis en Jansen en Sanne Wallis de Vries gingen hen al voor. Cabaretgroep Jeroens Clan uit Best staat zaterdagavond in de finale van het Leids Cabaret Festival. De finale opent vele deuren voor Matthias Tuns, Jip de Poorter en Bram Kroon. Zo gaan ze met de andere twee finalisten op tournee langs veertig verschillende theaters.

De drie mannen kennen elkaar uit de brugklas van het Heerbeeck College in Best. Een jaar later stonden ze bij een Open Podium op de bühne, vertellen ze bij Afslag Zuid. Ze brengen grappige en scherpe sketches en liedjes die elkaar in rap tempo opvolgen.

Onder begeleiding van regisseurs Oscar de Boer en Tim Goditiabois hebben ze al twee avondvullende voorstellingen gemaakt: ‘De grote wanstaltige kutrevue’ (2014) en ‘Dit moeten we niet willen’ (2015).

Brabantse branie

Hun voorstelling in de finale van zaterdag gaat over de kloof tussen studenten en arbeiders. "Veel Brabantse branie," zo beloven de cabaretiers die door groepen als De Vliegende Panters en Niet Uit Het Raam (NUHR) geïnspireerd worden.