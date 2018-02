Marco Kroon wil film maken over zijn tijd in Afghanistan, maar Defensie moet nog toestemming geven

DEN BOSCH - Majoor Marco Kroon uit Den Bosch werkt aan een film over zijn tijd als commandant van een Special Forces peloton in Afghanistan. Het gaat om een verfilming van zijn boek 'Danger Close', schrijft RTL Nieuws. Voor het filmen kan beginnen, is toestemming nodig van het Ministerie van Defensie.

Kroon zegt tegen RTL dat het om een meerjarenplan gaat. In 2015 richtte Kroon een bedrijf op met de naam Trinitas Corona. Die bv heeft onder andere als doel de verfilming van boeken.

Regisseur van legerfilms

De landmacht is door Kroon en de Nederlandse filmproducent KeyFilm gevraagd om mee te werken aan de film. De film van Kroon zou geregisseerd moeten gaan worden door Roel Reiné. Hij regisseerde eerder films over legeracties, zoals Seal Team 8 en The Marine 2.

Kroon was deze maand nog in het nieuws omdat hij in een brief omschreef hoe hij in Afghanistan gevangen werd genomen. Hij zou ook een man doodgeschoten hebben.