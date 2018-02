FC Eindhoven onderuit tegen Jong AZ, Helmond Sport wint van hekkensluiter

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft vrijdagavond verloren van Jong AZ (1-3), Helmond Sport won van hekkensluiter Jong FC Utrecht (2-0) en RKC Waalwijk speelde met 0-0 gelijk tegen SC Cambuur. FC Oss, FC Den Bosch en Jong PSV spelen maandagavond.

FC Eindhoven-Jong AZ 1-3

De start was niet goed voor de thuisploeg. Na zes minuten stond FC Eindhoven al op achterstand. Vanuit een penalty maakte AZ-spits Ferdy Druijff de 1-0, hij schoot via de paal binnen. Jong AZ kreeg de strafschop omdat Augustine Loof Kai Koreniuk onderuit haalde in het strafschopgebied.

Een snelle gelijkmaker volgde! Na iets meer dan een kwartier spelen stond het 1-1. Doelpuntenmaker was Branco van den Boomen. De middenvelder schoot vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig raak.

Vijf minuten na de gelijkmaker volgde weer een doelpunt. En weer was het Druijff die het doel wist te vinden. De spits van Jong AZ tikte een voorzet van Koreniuk binnen: 1-2.

Kort voor rust was er nog meer slecht nieuws voor de Eindhovenaren. Doelman Ruud Swinkels ging per brancard van het veld. Hij raakte na een botsing met een ploeggenoot geblesseerd aan zijn knie. Invaller Thomas Hooyberghs moest in de paar minuten die hij in de eerste helft speelde nog een tegentreffer verwerken, Koreniuk scoorde de 1-3.

Met nog een kwartier op de klok kreeg Jong AZ-speler Joris Kramer rood. Hij kreeg zijn tweede gele kaart omdat hij te lang treuzelde bij het ingooien. Met een man meer op het veld lukte het FC Eindhoven niet om nog iets aan de stand te veranderen.





Helmond Sport-Jong FC Utrecht 2-0

Helmond Sport won nog nooit van Jong FC Utrecht, tot vrijdagavond. Drie keer eerder stond de wedstrijd op het programma. Twee keer won de ploeg uit de Domstad, een keer eindigde het in een gelijkspel. Nu stapte de ploeg van trainer Roy Hendriksen met een 2-0 zege van het veld.

Met nog iets minder dan vijf minuten op de klok in de eerste helft viel het eerste doelpunt van de avond. Charlton Vicento schootde bal keihard tegen de touwen: 1-0.

Kort na rust kwam Helmond Sport met een man meer op het veld te staan. Jong FC Utrecht-speler Ruben Hoogenhout kreeg zijn tweede gele kaart en moest met rood vertrekken. Met een man meer maakte Marijn van Heugten maakt er vijf minuten voor tijd 2-0 van. Dat was niet veel later ook de eindstand.

Helmond Sport blijft ondanks de zege negentiende in de Jupiler League, het gat met hekkensluiter Jong FC Utrecht is wel opgelopen naar negen punten.





RKC Waalwijk-SC Cambuur 0-0

Na vier nederlagen op rij pakte RKC vrijdagavond weer eens een punt. In eigen huis speelde het gelijk tegen SC Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden ligt de Waalwijkers goed. Uit de voorgaande acht duels in het Mandemakers Stadion nam Cambuur slechts twee punten mee naar Leeuwarden, de teller staat nu op drie Friese punten in negen duels.

Cambuur was in de eerste helft de bovenliggende partij, al gebeurde er erg weinig.

Kort na rust kreeg RKC een enorme kans. Cambuur-aanvoerder Robbert Schilder ging onderuit en Gigli Ndefe nam de bal over. Hij schoot voorlangs. Met nog twintig minuten te spelen kwam RKC met een man minder te staan.

Er was een rode kaart voor Ingo van Weert, die een harde overtreding maakte op de van Willem II gehuurde Cambuur-speler Daniel Crowley. Gevolgen had het niet voor de stand, het bleef 0-0.