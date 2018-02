Omstreden kruispunt flink op de schop na dodelijk ongeval

EINDHOVEN - De omstreden kruising in Eindhoven waar in januari na een aanrijding een 58-jarige fietsster ernstig gewond raakte en een week later overleed, gaat flink op de schop. Zo komen er meer verkeersdrempels en wordt een stopstreep aangebracht. De maatregelen moeten de veiligheid aanzienlijk verbeteren. Deels zijn de acties al uitgevoerd.

De fietster werd op 5 januari aan het begin van de avond op de kruising bij de Wal en de Bilderdijklaan geschept door een auto toen ze de weg overstak bij een oversteekplaats voor fietsers. De autobestuurder, werd ter plaatse aangehouden. Vrienden van de overleden vrouw brachten op de weg al schilderingen aan om aandacht te vragen voor de onveilige situatie.

30-kilometerzone en knipperende LED-verlichting

Het gebied van het stadskantoor tot en met het kruispunt wordt zo snel mogelijk een 30-kilometergebied met verkeersdrempels, zo schrijft het College in reactie op vragen van de gemeenteraad. De weg wordt met trottoirbanden versmald en er komt stopbord met stopstreep. Knipperende LED-verlichting moet automobilisten attenderen op de oversteekplaats.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente de weg aanpakt. In 2017 veranderde de verkeerssituatie bij de kruising met de Wal. De verkeerslichten zijn verdwenen. Fietsers hebben nu voorrang op auto en bus. Dat moest de situatie voor fietsers veiliger maken, maar er gebeurde echter juist meer ongevallen en bijna-ongevallen. Sinds oktober 2017 zijn er bij de gemeente twaalf meldingen over onveilige situaties binnengekomen.