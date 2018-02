'Ik lig niet wakker van kritiek', maar NAC-speler Rai Vloet wil wel meer goals maken

BREDA - Rai Vloet speelde dit seizoen al 20 van de 23 competitiewedstrijden en is hiermee een vaste waarde in het elftal van NAC. Ook zaterdagavond tegen AZ zal hij ongetwijfeld van de partij zijn. Toch krijgt de middenvelder met regelmaat de nodige kritiek van de Bredase aanhang. "Dat hoort bij het voetbal, daar lig ik niet wakker van", zo zegt Vloet.

De goal die hij onlangs tegen Heracles maakte, kon Rai Vloet goed gebruiken. In de vierde minuut ramde hij de bal keihard tegen de touwen. Daarvoor was het maanden geleden dat Vloet had weten te scoren. "Dat deed me goed", beaamt de middenvelder.

Vloet wil meer scoren

Rai Vloet is een vaste waarde in het elftal van NAC, maar de middenvelder kan niet altijd op erg veel enthousiasme van het Bredase publiek rekenen. Vloet scoorde 'slechts' vier keer in de competitie, misschien is dat het wel.



"Ik ben daar niet tevreden mee", zegt Vloet over zijn aantal doelpunten. "Ik wil meer goals maken. En ook meer assists geven. Ik heb een paar goede kansen gehad die ik niet binnenschoot en een paar keer ook pech gehad. Maar ik twijfel er niet aan, want ik weet dat ik goals kan maken."



'Het kan er zeker mee door'

Verder is Vloet wel content over zijn prestaties bij NAC. "Ik ben niet zo heel snel tevreden, want dat zit niet in mijn persoonlijkheid. Ik wil altijd beter en meer. Daar werk ik ook hard voor. Maar tot nu toe kan het er zeker mee door en ik ben blij dat ik wekelijks speel."



Want aan speelminuten geen gebrek. Behoudens een schorsing van twee wedstrijden en een duel bankzitten, speelde Vloet alles in de competitie. Trainer Stijn Vreven heeft veel vertrouwen in hem. Eerder dit seizoen prees hij Vloet bijvoorbeeld nog om zijn 'goede statistieken' als aanvallende middenvelder. Het grote publiek wil er echter nog niet aan.

Kritiek

"Kritiek hoort bij het voetbal en ik lig daar niet wakker van", zegt Vloet daarover. "Voor mij is het belangrijk wat de mensen hier intern van mij vinden en verwachten. De mensen buitenaf weten vaak helemaal niet wat de taak is die een speler mee krijgt. Dat roepen is dan makkelijk en we leven in een land waarin mensen dingen heel snel overnemen. Daar heb ik al langer mee te maken en is iets waar ik dus echt niet wakker van ga liggen. Ik weet wat ik kan."



'Het voelt goed'

Met zijn goal tegen Heracles heeft Rai Vloet weer even van zich doen spreken. Hij hoopt zaterdagavond thuis tegen AZ opnieuw trefzeker te zijn. "We moeten niet bang zijn en volle bak de duels in gaan", zegt hij over dat treffen.



Misschien dat NAC en Vloet dan helemaal in een goede 'flow' komen en de liefde tussen de middenvelder en de NAC-aanhang alsnog opbloeit. Wat Vloet betreft is er geen obstakel: "Ik ben me hier al echt thuis gaan voelen en heb het naar mijn zin. Het voelt goed."