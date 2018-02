Van een buffel in de tuin tot Max de oehoe: dit zijn de voorgangers van zeearend Lady Maya

HILVARENBEEK - De Amerikaanse zeearend Lady Maya vertoonde afgelopen dinsdag 13 februari haar laatste kunstje in de roofvogelshow in Safaripark de Beekse Bergen. Na 27 jaar lonkte de vrijheid aan de andere kant van het hek en de grand lady vertrok.

Maar Lady Maya had vele voorgangers, zowel in het safaripark in Hilvarenbeek als daarbuiten. Welke dieren ontsnapten nog meer in onze provincie?

Roderick, Blauwerick en Groenerick

Het meest bekend zijn ongetwijfeld de pelikanen Roderick, Blauwerick en Groenerick die in 2010 uit de Beekse Bergen ontsnapten. Het trio trad ook op in de vogelshow van het safaripark, maar ruilde het onzekere artiestenbestaan in voor het leven als ‘vrije vogel’. Roderick kreeg al snel heimwee en keerde terug. Blauwerick strandde in Noord-Holland, terwijl Groenerick in Groningen werd gevonden.

Oehoe Max

In dierenpark de Oliemeulen deed oehoe Max van zich spreken. Na zijn ontsnapping dook de vogel gedurende twee maanden te pas en te onpas op. Pogingen om de vogel te strikken mislukten steeds. Uiteindelijk kwam de vogel vast te zitten in een kapelletje.

Albino-kangoeroe

Nu is Rijsbergen niet de meest logische plek op aarde waar je kangoeroes zou verwachten. Dat vonden de acht beesten overigens zelf ook en dus namen ze de kuierlatten toen het hek op een kier stond. De kangoeroes werden snel gevangen, alleen hun albino-neefje dacht daar anders over. In Oirschot en Loon op Zand ontsnapten wallaby’s.

Giftige cobra

Een zeer giftige cobra ontsnapte uit een terrarium en gleed door de straten van het lieflijke Made. Een beet zou voor mensen weleens dodelijk kunnen zijn, zo ging het praatje in het dorp. Die gedachte alleen al deed de inwoners van het dorp sidderen van angst.

Buffel aan de buxus

‘Hé mam, er staat een buffel aan onze buxus te knabbelen’. Zo moet het ongeveer geklonken hebben in een huis in Udenhout, toen uit het circus ontsnapte kamelen en een buffel in hun voortuin stonden.

Verder ontsnapte in onze provincie nog een – ongevaarlijke - hagedis in Sint Willebrord, zocht een stier op de A59 zijn heil tussen de ‘heilige koeien’ en ontsnapte een lama op slinkse wijze uit een dierenpark in Nuenen.

Wolf gespot

In de periode rond Kerstmis trok een wolf door onze provincie, vertelde oud-boswachter Frans Kapteijns onlangs bij Omroep Brabant. Er gaan geluiden dat de wolf rechtsomkeert heeft gemaakt en in de buurt van Eindhoven is neergestreken. Dus als u een wolf ziet, laat het ons weten.