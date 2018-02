Zeearend Lady Maya gespot in Goirle: 'Dit is haar, 100% zeker'

OOSTERHOUT - Lady Maya blijft de gemoederen bezighouden. De Amerikaanse zeearend verdween drie dagen geleden uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar is ze al jarenlang een publiekstrekker tijdens de roofvogelshow. Verschillende mensen menen het dier de afgelopen dagen te hebben gezien. Het spoor leidt inmiddels naar de omgeving van Goirle, waar ze zaterdagmiddag gezien is.

"Vrijdagmiddag kregen we een telefoontje van iemand uit Goirle. Die meldde dat Lady Maya tegenover de Euroscoop zat, langs de snelweg", vertelt Klaas-Jan Leinenga, die de tips afgaat. "En vrijdagavond kregen we nog een tip, dat ze op een flat tegenover de Euroscoop zat. Dat klonk betrouwbaar." Daarop werd de omgeving afgezocht, maar de arend werd niet gevonden.

Bossen

Een andere tip leidde de medewerkers van het safaripark naar een schuur in Goirle, maar ook daar was het niet prijs.

Zaterdagochtend kwam er een melding binnen over Oosterhout. "Iemand zag Maya daar zien vliegen boven de bossen", vertelt Leinenga. "Als je in Goirle geen aanwijzingen meer hebt, ga je daar naartoe. Maar in de tussentijd blijven ook mensen in Goirle aan het zoeken."

Daar is ze!

Zaterdag aan het eind van de middag dook Maya weer op in Goirle. Klaas-Jan ging er na een melding direct heen. Mensen die de vogel zagen hadden ook een filmpje gemaakt, volgens Leininga is het zeker Maya: "Dit is haar, 100% zeker".