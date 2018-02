Man (30) zet hotel in Waalwijk op stelten, blijkt kogels op zak te hebben

WAALWIJK - Een dertigjarige man is in Waalwijk aangehouden voor het bezit van munitie. De politie kreeg een melding van overlast en vernieling van een hotel aan de Sint Antoniusstraat. Later bleek dat de man kogels op zak had.

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding dat een man, die niet in het hotel verbleef, op de begane grond spullen aan het vernielen was. Agenten waren snel ter plaatse en vroegen de man om legitimatie. Hij haalde zijn zakken leeg waarbij er kogels tevoorschijn kwamen. De man is van Poolse afkomst. Hij is meteen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De patronen zijn in beslag genomen.