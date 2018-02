6 redenen waarom Olcay Gulsen niet de mol is

WAALWIJK - Modeontwerpster Olcay Gulsen (37) uit Waalwijk is misschien wel de opvallendste kandidaat van dit seizoen van Wie is de Mol. Ze is veel aan het woord, neemt graag de leiding en kan goed delegeren. Maar ze kan nooit de mol zijn, en wel om deze zes redenen.

1. Ze is super fanatiek

Olcay speelt het spel erg fanatiek en zit overal bovenop. Ze houdt alles en iedereen in de gaten, terwijl ze ook nog ieders gedrag analyseert. Ze heeft allerlei theorieën over hoe alle kandidaten zouden moeten samenwerken om de mol te ontmaskeren. Een mol is daar helemaal niet mee bezig.

2. Ze ‘molt’ wel, maar het is overdreven

Zo riep Olcay veelvuldig tijdens de woordzoeker-opdracht in aflevering 5 dat ze het woord ‘Tbilisi’ nog moesten vinden. Een mol zal niet snel zulke opvallend foute informatie geven, omdat het eenvoudig te controleren is. Een van de vele overdreven molacties van Olcay.

Nog een voorbeeld: Tijdens de tweede opdracht op de markt waar geld gewisseld moet worden, haalt Gulsen bijvoorbeeld maar één geldbriefje van 500 euro uit de envelop, terwijl er twee inzitten. Wederom een veel te opvallende actie.

3. Er wijzen weinig hints naar Olcay

Elk seizoen zijn zitten er hints verstopt die verwijzen naar alle kandidaten. Olcay’s initialen lijken bijvoorbeeld in aflevering 2 in beeld te komen - of zijn het toch de getallen nul en zes? -, maar dat is dan ook de enige ‘concrete’ aanwijzing die naar Olcay verwijst. Er zijn veel meer hints te vinden die naar de andere overgebleven kandidaten wijzen.

4. Ze is veel te spontaan om de mol te zijn

Olcay Gulsen is impulsief en bevlogen. Ze doet spontane dingen terwijl een mol altijd heel bewust in zijn of haar rol moet blijven. Een paar voorbeelden zijn het feit dat ze al een paar keer tijdens een opdracht ging plassen. Een mol zal dit niet doen want die wil te allen tijde de controle houden.

Ook het feit dat ze haar zwarte vrijstelling zomaar weggaf aan Stine, en dat ze wil dat iedereen een keer penningmeester wordt, is opvallend. Dit soort acties zijn veel te spontaan voor een mol.

5. Olcay is geen actrice

Olcay is een fantastische zakenvrouw, maar geen actrice. Als ze wél de mol is, zou ze een Oscar moeten krijgen voor haar fantastische acteerwerk en natuurlijk voor haar opmerking ‘Zie ik eruit alsof ik uit Waalwijk kom?'.

6. Als ze de mol was, had ze dit nooit gedaan…

Olcay geeft in aflevering 5 Jan de aanwijzing dat hij niet hoeft te gaan kijken waar zij vandaan kwam, want daar stond toch geen taxi. Maar er stond wél een taxi, die Jan ook vervolgens nam. Als Olcay de Mol is, heeft zij er baat bij dat Jan juist wél die auto vindt, omdat hij geen geldbedrag bij zich had.

Het leuke aan Wie is de Mol is natuurlijk dat we er ook grandioos naast kunnen zitten. Nog aan het twijfelen? Hier kun je alle molacties van Olcay nog eens nalezen… Oordeel zelf!