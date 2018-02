Witte bollen op het wegdek in Tilburg: 'Moet ik hier hinkelend oversteken?'

TILBURG - Een nieuw verschijnsel in de Tilburgse binnenstad. Grote witte bollen op de cityring, de weg rond de binnenstad. De bollen moeten samen met matrixborden er voor zorgen dat de weg veiliger wordt.

“Het is een proef, waarvan we denken dat het werkt”, zegt wethouder Mario Jacobs. De cityring wordt door veel mensen als onveilig ervaren. Er zijn ernstige ongelukken gebeurd en er wordt te hard gereden.



Creatieve oplossingen

De weg is volgens de wethouder niet geschikt om de maximum-snelheid te verlagen naar 30 kilomweter per uur. Dus moeten er creatieve manieren gevonden worden om de automobilist toch langzamer te laten rijden.

Met matrixborden wordt één rijbaan afgesloten, waardoor de automobilisten afremmen. Als het te druk wordt en er opstoppingen dreigen wordt de tweede rijbaan wel automatisch vrijgegeven. De witte bollen op de weg liggen op twee plekken waar veel voetgangers de ring oversteken. “Ze moeten de voetgangers sturen naar de goeie plek en de automobilist gaat beter opletten als hij iets vreemd op de weg ziet.”

Goeie ervaringen

Weggebruikers kijken wat onwennig naar de bollen: “Ik vind het wat rommelig”, zegt de een. “Ik heb toch per ongeluk te hard gereden”, zegt de ander. Volgens een sceptische Tilburger zorgen ze voor verwarring. “Met je hier nou hinkelend oversteken” vraagt hij zich af.

Wethouder Jacobs begrijpt wel dat mensen wat sceptisch zijn. “Dat hoort een beetje bij de Tilburgse volksaard.” Toch zijn er in het buitenland goede ervaringen met de bollen. “Dus ik denk dat het hier ook werkt, maar als dat niet zo is dan halen we ze gewoon weer weg.”

Meer proeven

De proef past in het nieuwe beleid van de gemeente Tilburg om eerst een experiment te houden, voor je een weg aanpakt. “Over twee maanden zullen we het weten.” Later dit jaar zullen er op andere delen van de cityring nog twee wegversmallingen worden uitgeprobeerd.