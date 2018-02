'Stapjassen' zoeken hun eigenaars: 'En anders is de Vincentius er blij mee'

TILBURG - Ze hebben nog de lucht van carnaval bij zich en de meeste zijn zeker niet meer fonkelnieuw. Stapjassen. In de Brabantse kroegen zijn ze met honderden, misschien wel meer dan duizend, achtergebleven na carnaval. En als ze niet snel opgehaald worden is in Tilburg het Vincentiushuis er heel blij mee.

"Dit zijn er zeker vijftig of zestig," zegt Martijn van Son van café Polly Maggoo terwijl hij drie zakken vol jassen tevoorschijn haalt. "Er zitten hele dure jassen tussen en zelfs een broek, dus er is waarschijnlijk iemand zonder broek naar huis gegaan." Waarom hun eigenaars de kledingstukken achterlaten weet hij niet. "Wij hebben een garderobe waar je je jas voor een euro kunt achterlaten, dus dat hoeft geen reden te zijn om hem mee te nemen in de kroeg."



'Jas in een kluisje'

Ilona van Oort van café Studio heeft wel een vermoeden. "Ik denk dat veel mensen liever een oude jas meenemen die ze achter kunnen laten dan een euro te betalen." Zelf zou ze dat nooit doen. "Persoonlijk breng ik mijn jas liever naar de garderobe of ik stop hem in een kluisje, dan loop je ook niet het risico dat je hem later niet meer terugvindt."



"Jassen, sjaals, tassen, er zit van alles tussen," zegt Ilona van Oort terwijl ze een bijna nieuw exemplaar opdiept uit de forse stapel."Wij stoppen alles in een grote zak en dan gaat het na een maand naar het Vincentiushuis hier om de hoek." Diezelfde oplossing kiest ook Martijn van Son van Polly Maggoo. "En nee, we kijken niet of er nog iets in de zakken zit. Er zit een zware bierlucht in, dus ik denk dat ze in het Vincentiushuis eerst in de wasmachine gaan. Misschien kijken ze daarna de zakken nog na."



In een plastic bakje bewaart hij alle gevonden bankpassen, ov-kaarten, telefoons en sleutelbossen. "Die gaan in een grote envelop naar de gemeente en daar handelen ze het verder af."