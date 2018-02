Mathieu van der Poel boekt ondanks matige start 29e zege van het seizoen, record in zicht

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Noordzeecross in Middelkerke op zijn naam geschreven, de achtste en laatste wedstrijd uit de Superprestige. Omdat zijn Belgische rivaal en wereldkampioen Wout van Aert zijn seizoen al heeft beëindigd, wist Van der Poel zich al verzekerd van de eindzege in de Superprestige, waarin hij zes van de acht manches won. De overwinning in Middelkerke was zijn 29e van het seizoen.

Van der Poel had een matige start, maar kwam in de derde ronde alsnog alleen voorop. "Het was een leuk rondje, vrij technisch en veel plekken waar je je ding kunt doen'', vertelde Van der Poel bij Sporza. "Ik was niet super weg. Het heeft dan niet veel zin om in te halen waar dat niet gaat. Ik heb mijn tijd genomen. Ik reed dan als enige door het zand, dat was beslissend.''

Record in zicht

De Brabander is op jacht naar een bijzonder record. In het seizoen 2006/2007 behaalde de Belg Sven Nys dertig zeges. Zondag kan Van der Poel in de Vestingcross in Hulst die prestatie evenaren.