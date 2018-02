Ruim 700 mensen zingen in Eindhoven geld bij elkaar voor het Longfonds en dat klinkt zo

EINDHOVEN - 'Cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough!' De klanken van de hit van Marvin Gaye schallen door het Klokgebouw. Het ziet er zo makkelijk uit maar voor het enorme koor klinken de klanken als een overwinning. Veel van hen hebben astma, COPD of andere ongeneeslijke longziekte. Zaterdag zingen ze tijdens zangfestijn Ademnoot de longen uit het lijf om geld op te halen voor het Longfonds.

Tussen al die zangers en zangeressen staat Karin Robbeband uit Nuenen. De 55-jarige heeft zelf astma maar ondanks dat staat ze zaterdag te genieten. "Van zingen krijg ik energie en ik beleef er erg veel plezier aan het zingen al kan ik niet altijd de zinnen uitzingen hoor." En zingen is ook goed voor de longpatiënt. "Ik zing normaal ook in een koor en dan doen we goede ademhalingsoefeningen. Dat is voor mij ook een stok achter de deur om goed te blijven ademen."







Nu een goede inhalator

Volgens het Longfonds hebbben meer dan 1 miljoen Nederlanders een ongeneeslijke longziekete. Om het leven zo aangenaam mogelijk te maken voor deze mensen steunen zij onderzoek. Karin kan daar over mee praten. In haar puberteit werd er bij haar astma geconstateerd en ze merkt veel verschil tussen toen en nu. "Nu heb ik een goede inhalator. Vroeger kon ik me nog wel eens slecht voelen van de medicijnen. Dat heb ik nu absoluut niet meer."



Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis

Dames die elke dag op hun longen moeten kunnen vertrouwen zijn zangeressen Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis. Zij zetten zich zaterdag in voor het Longfonds. "Wij realiseren ons niet hoe dun de scheidslijn is tussen gezond op kunnen treden of je fingers crossed moeten houden of je gezondheid het toelaat om goed te kunnen zingen", vertelt Oosterhuis. "Die mensen staan hier in de zaal en ze kijken ons aan met een soort bezieling van wat leuk dat jullie er zijn en wat fijn dat we mogen zingen. Daar gaat het om. Dat inspireert mij."







Opbrengst

Mensen die zaterdag meezongen moesten een kaartje kopen. Daarnaast konden ze ook nog actie voeren om geld op te halen voor het Longfonds. In totaal werd er zaterdag tijdens Ademnoot €64.221 opgehaald.