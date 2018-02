Volg hier live het eredivisievoetbal: PSV-Heerenveen (2-2), NAC - AZ (1-3)

EINDHOVEN - Drie Brabantse clubs komen vanavond in actie in de eredivisie. Een matig PSV staat met tien man gelijk (2-2) tegen Heerenveen, NAC staat met 1-3 achter tegen AZ en om 20.45 uur start ADO-Willem II. Volg hier live het verloop van de wedstrijden van PSV en NAC.

NAC - AZ



1' Het avondje NAC gaat beginnen. NAC heeft afgetrapt en komt goed uit de startblokken. Van de laatste vier ontmoetingen in het Rat Verlegh Stadion won NAC er drie. NAC Breda is echter ook de enige Eredivisieploeg die dit seizoen niet één keer de nul hield in een thuiswedstrijd.





12’ Schietkansen voor Vloet en El Allouchi, maar de bal gaat er niet in.

15' Kwartier gespeeld in Breda. Schietkans voor Til, maar hij mikt te hoog. Mitchell Te Vrede had na 5 minuten de 1-0 op zijn slof, maar keeper Bizot stond in de weg.

20’ AZ combineert naar een goede mogelijkheid, maar de geplaatste bal van Weghorst gaat naast.

28’ Corner van Angeliño belandt via een NAC-been op het dak van het doel.

30' NAC zal tegen AZ wat geluk moeten hebben, zo lijkt het. Alkmaarse ploeg speelt niet groots, maar is wel maatje te groot.

32’ Doelpunt AZ.. Jahanbakhsh ramt de bal binnen na afleggen van Weghorst.

36’ Daar komt NAC goed weg. Til raakt de lat na een lage voorzet vanaf rechts.

38’ Idrissi speelt zijn man uit op de achterlijn en haalt uit, maar Bertrams heeft hem.

39’ Weer Bertrams, dit keer met een redding op een inzet van Weghorst van dichtbij.

45' Rust in Breda.

46' NAC is terug op het veld. Een wissel aan de kant van de thuisploeg. De Franse spits Ambrose is in de kleedkamer achtergebleven, Korte vervangt hem.





47’ Doelpunt AZ.. Het schot van Til wordt onderweg van richting veranderd en ploft binnen.

51’ Hij staat nog maar net in het veld, maar Korte heeft al een gele kaart te pakken na een onhandige overtreding op eigen helft.

53' Het zit NAC niet mee. Mats Seuntjens scoort in zijn geboortestad en tegen zijn oude werkgever van afstand. 0-3.

58’ Wissel bij AZ: Van Overeem voor Til.

66’ Vrije trap voor NAC net buiten de zestien, maar Vloet mikt over.

69’ Umar krijgt zijn hoofd tegen een corner, maar de kopstoot mist kracht en wordt gevangen door Bizot.

72’ De laatste wissel bij NAC. Agyepong voor Vloet. Ook AZ wisselt. Bel Hassani voor Idrissi.

80’ Wissel bij AZ: Vlaar voor Hatzidiakos.

85’ Korte zet goed voor vanaf rechts, Umar ziet zijn kopbal nog gered worden, maar kan de rebound van dichtbij binnen schieten.

86 Sadiq Umar scoort voor NAC: 1-3

90’ Blessuretijd. Er komt drie minuten bij, NAC kan er nog iets van maken. Een supporter loopt het veld op in Breda.

.90+2’ Umar probeert het nog, maar raakt de lat. Einde wedstrijd. NAC heeft terecht verloren.









PSV-HEERENVEEN

1' PSV begint zaterdagavond in het Philips Stadion met dezelfde opstelling tegen sc Heerenveen als de afgelopen weken tegen Sparta (1-2 winst) en Excelsior (1-0 winst). Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Ramselaar, Mauro Junior, Hendrix; Lozano, De Jong, Bergwijn.





2' Mauro Junior is dus op het middenveld opnieuw de vervanger van de al langer geblesseerde aanvoerder Marco van Ginkel. De fans maken voor het duel 'reclame' voor Philips.





15' Heerenveen heeft meer balbezit dan PSV in het eerste kwartier. 63 procent tegenover 37 procent. PSV speelt voorzichtig en tast af.

17' Corner voor PSV. Odegaard haalt de voorzet van Hendriks eruit.

20' Het is vooralsnog geen wedstrijd waar je voor naar het stadion gaat.

34' - Doelpunt PSV. Een dode spelsituatie levert PSV dan toch een kans en direct een doelpunt op. Arias knikt raak, PSV leidt.

42' Brenet krijgt het publiek op de banken met een aantal voetbewegingen, maar omdat zijn voorzet daarna te hard is blijft een kans uit.

43'' Weer een goal bij PSV. Opnieuw loont het doorjagen van PSV en Heerenveen klungelt. Bij de 1-0 levert het de hoekschop op, bij de 2-0 is het De Jong die de bal op een presenteerblaadje krijgt: raak. Luuk de Jong heeft hiermee het doelpuntenaantal van Ruud van Nistelrooy bij PSV geëvenaard. 77 goals maakte hij in 154 officiële duels, Van Nistelrooy had hier overigens maar 90 wedstrijden voor nodig.





45' PSV moet met tien man verder. Rood voor Lozano na een vermeende klap. Hij mist de wedstrijd tegen Feyenoord, tenzij hij in beroep gaat.

48' Gele kaart Hendrix. Die kan het hebben. Arias, Isimimat en Bergwijn staan wel op scherp.

54 ' Brenet soleert richting achterlijn en krijgt het publiek vol achter de ploeg, een kopbal van De Jong gaat daarna maar net naast.

56' Goal Heerenveen: 2-1. Stijn Schaars maakt hem, de spanning is terug in Eindhoven. Blijft PSV overeind met tien man? Ondertussen is de discussie op social media uitgebroken. Was de rode kaart voor Lozano terecht?

'59. Het lijkt er even op dat PSV een penalty tegen krijgt van scheidsrechter Dennis Higler. Volgens de grensrechter stond Reza Ghoochannejhad echter buitenspel, PSV komt goed weg.

65' Zoet keert knap in de korte hoek na een poging van invaller Veerman. Ondertussen wisselt PSV. Luckassen komt in de ploeg voor Mauro.

76'76 - PSV moet zeker nog een kwartier volhouden tegen het aandringende sc Heerenveen. Geel is er ondertussen voor Heerenveen-verdediger Dumfries.

77' Tweede wissel bij PSV. Bergwijn gaat naar de kant. Malen komt voor hem in de ploeg.

82' Ghoochannejhad maakt de gelijkmaker: 2-2. Laat koploper PSV vandaag punten liggen?

84' Paal. De Jong is heel dichtbij een goal, maar de bal gaat er niet in.

90' In Eindhoven zijn ze klaar, PSV verliest dure punten. De eredivisie is weer iets spannender, zondag neemt Ajax het uit op tegen Zwolle.









ADO Den Haag - Willem II

Om 20.45 wordt in de regeringsstad afgetrapt. Willem II mist verschillende spelers. Freek Heerkens had zijn honderdste wedstrijd kunnen spelen, maar is ziek. Op het laatste moment is daarnaast ook de zieke Ben Rienstra afgehaakt. Eyong Enoh is zijn vervanger. Bartholomew Ogbeche is vanavond de aanvoerder. Volg hier live de wedstrijd.